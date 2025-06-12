Nazilli Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen Akşam Gebe Okulu Eğitimi aralıksız sürerken, bu kez eğitimlere baba adayları da katıldı.

Nazilli Devlet Hastanesi’nde düzenlenen Akşam Gebe Okulu eğitimi bu kez farklı bir heyecana sahne oldu. Eğitim programına anne adaylarının yanı sıra baba adayları da dahil edildi. Yoğun ilgi gören eğitim, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Eğitimde, doğum sürecinde uygulanabilecek rahatlama teknikleri, masaj uygulamaları, nefes egzersizleri gibi pratik bilgiler paylaşıldı. Ayrıca doğum sonrası dönemde annenin ve bebeğin desteklenmesi, bebek bakımı, anne sütü ve emzirmenin önemi gibi konular da kapsamlı şekilde ele alındı.

Konu ile ilgili Nazilli Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada "Anne ve baba adaylarının birlikte katılımıyla ebeveynliğe ilk adımların atıldığı eğitim programı, bilgi paylaşımı kadar duygusal anlara da sahne oldu. Eğitim sonunda katılımcılara teşekkür eden Gebe Okulu Eğitimcilerimiz Canan Özelçi ve Yeliz Fidan Oktay, tüm anne ve baba adaylarına sağlıklı, mutlu bir doğum süreci diledi. Gebe okulu eğitimlerini hem gündüz hem de akşam saatlerinde düzenleyerek daha fazla anne-baba adayına ulaşmayı ve onları doğuma hazırlamayı hedefliyoruz" ifadeleri yer aldı.