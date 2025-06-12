Bolu’da öğretmenlerden oluşturulan halk oyunları, mehter ve ritim topluluklarının sahne aldığı gece, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce organize edilen "Sanatın Işığında Öğretmenler" programı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bordo Salon’da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yedi aylık çalışmaların sahneye taşındığı programda; mehter takımından zeybek gösterisine, halk oyunlarından davul ve darbuka performanslarına kadar zengin içerikli gösteriler sunuldu. Türkiye’nin farklı yörelerine ait kültürel ögeleri sahneye taşıyan öğretmenler, sergiledikleri performansla takdir topladı. Bolu halk oyunları ekibiyle program sona erdi.