Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Bolu’daki otel yangınında hayatı kaybeden 36 çocuk anısına Karalar Hüseyinli İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından okul bahçesine 36 adet gül fidanı dikildi.

21 Ocak 2025 tarihinde gece saatlerinde Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında hayatını kaybeden 36 çocuk anısına Gazipaşa Karalar Hüseyinli İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Bolu’daki otel yangınında yaşamını yitiren 36 çocuğun hatıralarını yaşatmak amacıyla 36 adet gül fidanı toprakla buluşturuldu.

Gazipaşa Belediyesi tarafından temin edilen 36 adet gül fidanı, Karalar Hüseyinli İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından okul bahçesine dikildi. Ardından can suyu verilen gül fidanlarının bakım ve takibi için de öğrenciler görevlendirildi. Duygusal anların yaşandığı etkinliğin sonunda ise hep birlikte yangında can veren 36 çocuk için dualar edildi.