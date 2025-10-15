A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan maçında futbolcuların hırslarını sahaya yansıttıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. Türkiye’de kendisini yabancı hissetmediğinin altını çizen Montella, "Maçı ilk yarıda bitirmek beni mutlu etti. Play-off için matematiksel olarak 1 puanımız kaldı" dedi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Gürcistan’ı 4-1 mağlup etti. Millilerde Teknik Direktör Vincenzo Montella karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Galibiyeti hak ettiklerini belirten Montella, "2 maçta da iyi performans sergiledikleri, fazladan gol atarak hırslarını sahaya yansıttıkları için futbolcularıma teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir galibiyet ayrıca mutlu etti. Maçın başından sonuna kadar müthiş mücadele ettiler. Özellikle ilk yarı biliyorsunuz. Zorlu rakibe karşı en iyi şekilde hazırlandık ve istediğimiz sonucu aldık. Futbolcularımız ilk dakikadan itibaren hırslarını sahaya yansıttı. Bir dahaki maça da en iyi şekilde hazırlanacağız. Matematiksel olarak 1 puanımız kaldı gibi görünüyor. En iyisini yaparak adım adım ilerlemek istiyoruz" dedi.

"Yetenekli ayaklar ve kafa topuna çıkabilen futbolcular"

Duran toplardan gelen gollerle ilgili olarak Vincenzo Montella, "Duran toplara her zaman çalışıyoruz. Hatta bu görevi en iyi şekilde yoğun çalışarak Hakan Balta hocamız yapıyor ve diğer teknik arkadaşlar inanılmaz güzel çalışma yapıyorlar. Futbolcularımız da özverili çalışıyor. O yüzden sonuçlara gittiğimiz için çok mutluyum. Yetenekli ayaklara ve en iyi şekilde kafaya çıkabilen futbolculara sahip olduğunuzda bu tarz tablolar ortaya çıkabiliyor. O yüzden ayrıca memnunuz. Bazen maçları duran toplarla çözebiliyorsunuz. O yüzden çalışmalarımızda duran toplar var" diye konuştu.

"Bizim bir hayalimiz var; Dünya Kupası’na gitmek"

Göreve geldikten sonra aldığı eleştiriler ve Dünya Kupası hedefine değinen Montella, "Eleştirilerin işimizin parçası olduğunu biliyorum. Bunlardan etkilenmemek en önemli konu. Ben etkilenmiyorum. Takımımız için en iyisi neyse onu yapmaya çalışıyorum. Forvetsiz oynadığımız için eleştiriler oldu ama bu maç ve geçen maçla ne kadar ultra ofansif bir takım olduğumuzu herkes gördü. Hatta fazlasıyla ofansif oyun sergiliyoruz. Gol de yiyebiliyoruz ama ofansif oynadığımız için çok gol atıyoruz. Bu akşam zorlu rakibe karşı ilk yarıda maçı bitirebilmek beni çok mutlu etti. Çalışkanlıkları beni çok memnun ediyor. Bizim bir hayalimiz var; Dünya Kupası’na gitmek. Milletimize de yaşatmak istiyoruz. O yüzden ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

"Anı olarak Dünya Kupası’nı yaşamak istiyorum"

En fazla maç kazanan teknik adam olma istatistikleriyle ilgili soruyu yanıtlayan teknik direktör Vincenzo Montella, "Play-off’a varmak üzereyiz. 1 puan kaldı ama futbolda matematiği tamamladığınız sürece hiçbir ifade bulamıyoruz. Bir dahaki maçlarda en çok puanı toplamak istiyoruz. İstatistikler çok güzel ama anı olarak onları tutmayı sevmiyorum. Dünya Kupası’na gittiğimizi düşünün. O anıyı yaşamak çok isterim. Play-off’larda çok önemli maçlar olacak. En iyi şekilde adım adım devam etmeliyiz" dedi.

"İnanılmaz bir gruba sahibiz"

İspanya maçından sonra gösterilen reaksiyonda motivasyonu nasıl sağladığını da açıklayan İtalyan teknik adam, "Gerçekten inanılmaz bir gruba sahibiz. Her seferinde söylüyoruz; aile ortamı var. Bu birliktelikten böyle reaksiyonlar çıkabiliyor. Çok güçlü gruba sahip olduğumuz için. O mağlubiyetten sonra toparlamamız gerektiğini biliyorduk. Futbolcularımız inanılmaz çalıştılar. Bu beni fazlasıyla gururlandırıyor. Federasyondaki tüm birimler de beni gururlandırıyor" şeklinde konuştu.

"Merih 2 gol attığı için mutluyuz, keşke Kerem de atabilseydi"

Kocaeli Stadyumu’ndaki atmosferi, Kocaelili futbolcu Merih’in 2 gol atmasını ve tabelada kentin plakasının yazılmasını değerlendiren Montella, "İnanılmaz taraftar, inanılmaz atmosfer vardı. Sonuna kadar onları arkamızda hissettik. Böyle güzel gecelerde böyle bir taraftar topluluğuyla olmak çok mutlu ediyor. Taraftarın da galibiyeti ve yaptığımız işi benimsemesi bizi gururlandırıyor. Çok güzel tesadüfler oldu. Kazanmamız için her şey vardı. Merih 2 gol attığı için mutluyuz, keşke Kerem de atabilseydi. Böyle bir sevgi yağmuruna tutulduktan sonra insan tekrar gelmek ister. Bizi çok mutlu etti ve çok fazla güç kattı" dedi.

"Sahip olduğumuz futbolcu grubu için çok şanslıyız"

İspanya mağlubiyeti sonrasında iki maçta 10 gol bulmalarını yorumlayan ve dünya seviyesinde futbolcularla çalıştığı için kendini şanslı hissettiğini belirten Vincenzo Montella, "Hatalarımız üzerinde çalışacağımızı söyledik. Geliştirmemiz gereken konuları baz aldık. Özverili çalıştılar ve en iyisini 2 maçta gösterdiler. Sırrımız çok fazla çalışmak ve çalışırken yaptıklarımıza ne olursa olsun inanmak. Çok şanslı olduğumuzu da söyleyebiliriz böyle bir futbolcu gruba sahip olduğumuz için. Sadece futbolcu olarak değerlendirmeyeceğim adamlar. Bu ortamı kurduğumuzda çok sevindik her seferin. Çünkü inanılmaz birliktelik var. Bu birlikteliğe kimsenin zarar vermesine izin vermeyeceğiz. Bu futbolcular her şeyin en iyisini hak ediyor" şeklinde konuştu.

"Kendimi hiçbir şekilde yabancı hissetmiyorum"

Türk teknik adam gibi davrandığının belirtilmesinin ardından bu konuda da görüşlerini paylaşan Montella şunları söyledi:

"Bu ülkede olduğum için ve çok yakın hissettiğim için hiçbir şekilde burada yabancı hissetmiyorum. Napoli dışında ufak bir kasabada büyüdüm. Aynı mantalite ve kültürde büyüdüm. Kendimi yabancı hissetmiyorum. Çok çalışan ve görevleri uygulayan gruba sahibiz. Çok memnun kalıyoruz. Futbolcularımız çok özverili çalışıyor. Bu akşam bir mutluluk daha yaşadım; ilk golü antrenmanda çalıştık ve o golde inançlarını futbolcularımız sergiledi. İçerden başarıları görünce gerçekten memnun kalıyorum ve buralı hissediyorum."