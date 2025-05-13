Samsun Vezirköprü’de, yerel yöneticilerin bilgi düzeyini artırmak ve görevlerini daha etkin şekilde yerine getirmelerine katkı sağlamak amacıyla muhtarlara yönelik bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Kaymakamlık himayesinde Vezirköprü İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik Belediye Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, muhtarlara yönelik ilk sunum görev ve yetkileri üzerine yapıldı. Ardından madde bağımlılığı ile mücadele, dijital farkındalık ve Kırım-Kongo kanamalı ateşi gibi toplumsal öneme sahip başlıklarda bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi.

Seminerin sonunda söz alan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yakup Çağlıyan, ilçedeki hayvan küpeleme çalışmaları hakkında bilgi verdi. Çağlıyan, büyükbaş hayvanların küpeleme işlemlerinin tamamlandığını, küçükbaş hayvanlarda ise çalışmaların sürdüğünü belirterek, 15 Haziran’a kadar tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Muhtarların yoğun ilgi gösterdiği seminer, bilgi paylaşımı ve kurumsal iş birliğini artırmaya yönelik bir toplantı olarak değerlendirildi.

Seminere; Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Mustafa Çavuş, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mutlu Toptaş, İlçe Nüfus Müdürü Halis Bilen, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yasin Sağlam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Nüfus Müdürlüğü personelleri ve çok sayıda mahalle muhtarı katıldı.