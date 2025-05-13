Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Uluslararası Aile Haftası ve Engelliler Haftası nedeniyle "Aile Buluşması Bilim Şenliği" etkinliği düzenlendi.

Vezirköprü Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlene etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Doğan İlişli’nin açılış konuşmasıyla başladı.

İlişli konuşmasında, "Bugün 15-21 Aile Haftasını kutlamak için bir aradayız. Bizler Sosyal Hizmetler olarak birlik ve beraberliğini, sevgi ve saygısını daha da güçlendirmek için buradayız. Ailelerimizin birbirine olan desteğini, çocuklarımızın mutlu ve başarılı yetişmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Aile bireylerin ilk sosyalleşme ortamıdır ve yaşamımız boyunca en temel destek kaynağımızdır" ifadelerini kullandı.

Programa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Selim Eren, "Güçlü Toplum İçin Güçlü Aile", Doç. Dr. Şener Şentürk ise "Güçlü Aile İçin Etkili İletişim" başlıklı sunumlarıyla katılımcılara bilgiler aktardı.

Konferans sonunda konuşmacılara, Kaymakam Özgür Kaya, İl Müdür Vekili Necmettin Aygün ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Gülburun tarafından teşekkür plaketi ve çiçek takdim edildi.

Program, Nerik Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından hazırlanan ikramların sunulmasıyla sona erdi.