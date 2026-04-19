Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sabah saatlerinde bir apartman dairesinde yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Paşa Mahallesi 1010. Sokak'ta yer alan Şükrü Özdemir'e ait 4 katlı binanın 3. katındaki dairede, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yangına hızlı şekilde müdahale ederek kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.