Samsun TSO çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Samsun AB Bilgi Merkezi, 'Dünya Günü' kapsamında çevre bilincini çocuklarda güçlendirmek amacıyla, Doğanın Çocukları Akademisi'nin (DOÇAK) doğal ortamında 'Benim Renkli Dünyam: AB Çocuk Buluşması' etkinliği organize etti. Samsun merkezde bulunan ilköğretim okullarından gelen 50 öğrencinin katılımıyla gün boyu devam eden etkinlikte, çocukların çevreyle kurdukları ilişkiyi güçlendirmek, sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları kazandırmak ve iklim değişikliği konusunda farkındalıklarını artırmak hedeflendi. Program boyunca çocuklar yalnızca teorik bilgi edinmekle kalmadı; aynı zamanda doğrudan deneyimleyerek öğrenme fırsatı buldu. Etkinlik kapsamında hazırlanan içerikler, Avrupa Birliği'nin iklim eğitimi, çevre koruma politikaları ve döngüsel ekonomi yaklaşımından ilham alınarak oluşturuldu. Bu doğrultuda çocuklara; kaynakların verimli kullanımı, atıkların geri dönüştürülmesi ve doğayla uyumlu yaşam pratikleri gibi konular uygulamalı etkinliklerle aktarıldı. Eğitimin merkezine alınan 'yaparak ve yaşayarak öğrenme' yaklaşımı sayesinde öğrenciler, günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri çevre dostu davranışları somut örnekler üzerinden keşfetti.

Çocuklara masallardan cam sanatına uzanan öğrenme deneyimi

Programın dikkat çeken bölümlerinden biri de drama ve hikâye anlatımı etkinliği oldu. Samsunlu hikâye anlatıcısı Canan Demirci tarafından gerçekleştirilen Dünya Günü temalı masal çalışması, çocukların hayal gücünü harekete geçirirken doğaya karşı empati geliştirmelerine de katkı sağladı. Etkinliğin uygulamalı bölümlerinden biri olan geri dönüşüm temelli cam sanat atölyesi ise öğrenciler için hem öğretici hem de eğlenceli bir deneyim sundu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü'nün gönüllü akademisyen ve öğrencilerinin katkılarıyla atık camlar özel tekniklerle eritilerek yeniden kullanılabilir yüzeylere dönüştürüldü. Çocuklar bu cam parçalarını boyayarak kendi sanatsal ürünlerini ortaya koydu. Etkinlik boyunca gerçekleştirilen gözlem çalışmaları ve grup aktiviteleri de çocukların sosyal becerilerini geliştirmelerine katkı sağladı. Katılımcılar, doğayı sadece bir yaşam alanı olarak değil, korunması gereken bir değer olarak ele alma bilinci kazandı. Ayrıca ekip çalışması, paylaşım ve birlikte üretme gibi değerler de etkinliğin önemli kazanımları arasında yer aldı.

Murzioğlu: 'Sürdürülebilir gelecek için eğitime erken yaşta başlamalıyız'

Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Dünya Günü'nün yalnızca belirli bir tarihte hatırlanan sembolik bir gün olmanın ötesinde, toplumun tüm kesimlerinde kalıcı bir çevre bilinci oluşturmak adına önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı. Murzioğlu, çocukların doğayla erken yaşta kurdukları bağın, onların gelecekte çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerinde belirleyici rol oynadığını ifade ederek, 'Dünya Günü'nü sadece bir farkındalık günü olarak değil, geleceğimiz olan çocuklar için uzun vadeli bir yatırım olarak görüyoruz. Avrupa Birliği'nin çevre, iklim ve sürdürülebilirlik politikalarıyla uyumlu şekilde hayata geçirdiğimiz bu etkinlik sayesinde çocuklarımızın doğayı tanıyan, koruyan ve ona değer veren bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Özellikle geri dönüşüm, kaynakların verimli kullanımı ve çevre dostu yaşam alışkanlıklarının küçük yaşlarda kazanılması, sürdürülebilir bir gelecek için büyük önem taşıyor. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi olarak bizler de bu bilinçle hareket ediyor, sadece ekonomik kalkınmayı değil, çevresel sorumluluğu da önceliklerimiz arasında görüyoruz. Bu tür etkinliklerle çocuklarımızın hem eğlenerek öğrenmesini sağlıyor hem de onların çevreye karşı duyarlılıklarını artırarak daha yaşanabilir bir dünya için güçlü bir temel oluşturmayı hedefliyoruz' dedi.