Samsun’un Vezirköprü ilçesinde ‘Aile ve Gençlik Eğitimi’ konulu konferans düzenlendi.

Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda, ‘Aile ve Gençlik Eğitimi’ konulu konferans gerçekleştirildi. Program saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, “Eğitim ailede başlar, okulda devam eder ve hayat boyu sürer. Dolayısıyla bu kapsamda düzenlediğimiz bir etkinlik. Halit Hocama da davetimizi kırmadığı için şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Konferansta, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Ertuğrul tarafından söyleşi gerçekleştirildi. Ertuğrul, söyleşinin ardından konferans vermek için gittiği farklı il ve ilçelerde yaşadığı hatıralarını paylaştı, ailelere çocuklarına nasıl davranmaları gerektiği konusunda tavsiyeler verdi.

Program sonunda Kaymakam Özgür Kaya ve Belediye Başkanı Av. Murat Gül, Prof. Dr. Halit Ertuğrul’a günün anısına plaket takdim etti, sonrasında protokol üyeleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Onur İstanbul, Askerlik Şube Başkanı Teğmen Feride Koçyiğit, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.