Bolu’ya eğitim ve sağlık alanında 147 eser kazandıran iş adamı İzzet Baysal, vefatının 25. yıl dönümünde öğrencilerin hazırladığı video kliple anıldı.

Bolu’ya eğitim ve sağlık alanında kazandırdığı çok sayıda tesisle halkın gönlünde taht kuran ve 93 yaşındayken hayatını kaybeden hayırsever iş adamı İzzet Baysal, vefatının 25. yıl dönümünde Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün hazırladığı özel bir video ile anıldı. Video, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Solmaz Ana Anaokulu, Canip Baysal İlkokulu, İzzet Baysal Ortaokulu ve İzzet Baysal Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımıyla hazırlanan videoda, öğrenciler İzzet Baysal’a, "O bizim İzzet Babamızdır. Küçük yaşta bize büyük hayaller kurduran", "O bizim İzzet babamızdır, hayırlarıyla büyüten" sözleriyle duydukları sevgiyi dile getirdi.

İzzet Baysal Anadolu Lisesi mezunu olup aynı okulda görev yapan Türk Dili ve Edebiyat öğretmeni Tuğçe Topçu ise "O, bizim İzzet babamızdır. Onun okullarında yetişip şimdi ise onun okullarında gelecek nesiller yetiştirmemize vesile olan" diye konuştu.

Ayrıca, Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, öğrencilerle birlikte İzzet Baysal Anıtı ve kabrine giderek kırmızı karanfiller bıraktı.