Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 25 yıl eğitim camiasına hizmet eden ve uzun yıllar Sarıgöl 4 Eylül İlkokulu’nda müdür olarak görev yaparken geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Selçuk Erol’un adının görev yaptığı okulda yaşatılması için başlatılan imza kampanyasında veliler tarafından toplanan 3 bin 800 imza yetkililere ulaştırıldı.

Sarıgöl 4 Eylül İlkokulu Müdürüyken geçirdiği beyin kanaması sonucu 13 Ağustos’ta hayatını kaybeden Müdür Erol’un vefatının ardından öğrenci velileri tarafından ilçede geniş çaplı bir imza kampanyası başlatıldı. Kampanyada toplanan 3 bin 800 imza önce Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak’a, ardından da Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak’a teslim edildi.

Kaymakam Halil Dalak, dilekçeyi alarak Manisa Valiliği’ne gönderilmesi için talimat verdi. İmza kampanyasının öncülerinden Osman Kumcu, "Çok sevdiğimiz okul müdürümüzün adının, görev yaptığı okulda yaşatılmasını istiyoruz. Okulun adının ‘4 Eylül Selçuk Erol İlkokulu’ olmasını temenni ettik. İnşallah kabul edilir." dedi.