Van Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "En Güzel Balkon" yarışması başvuruları başladı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 5 Mayıs Dünya İklim Günü’nde iklim değişikliği ile mücadele konusuna dikkat çekmek, çevre bilincini geliştirmek için "En Güzel Balkon" yarışması düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından "İklim Dostu Nesiller Buluşması" sloganıyla düzenlenecek olan yarışmaya, 14 Mayıs 2025 tarihine kadar [email protected] adresinden online başvuru yapılabilecek. Jüri üyeleri, katılımcılardan gelen balkonun genel tasarımı, estetik görünüşü ve bakımlılığı, bitki kompozisyonu (çeşitlilik, tür seçimi, yer seçimi) kullanılan yapı ve dekorasyon elemanlarının (mobilya, aksesuar, su unsuru vb.) uygunluğu, kullanılan yapısal ve bitkisel malzemelerin uyumunu değerlendirecek. Katılacak vatandaşlar, balkon içleri ve dış cephelerini olabildiğince farklı açıdan fotoğraflayarak [email protected] adresine fotoğraflar ile ad-soyad, iletişim bilgisi, adres bilgisi ekleyerek başvuru yapabilecek. (Doğru bilgi paylaşımında bulunmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.) Katılımcıların yarışmaya başvurduğu fotoğraflarının tüm yayın ve reklam hakları Van Büyükşehir Belediyesine aittir. Fotoğraflar Van Büyükşehir Belediyesinin yayınlarında, reklam materyallerinde kullanılabilir. Yarışma başlangıç tarihi 5 Mayıs, son katılım tarihi 14 Mayıs, seçici kurul değerlendirmesi 15 Mayıs, sonuçların açıklanması 16 Mayıs ve ödül ise balkon masa takımı ve şık saksı seti" denildi.