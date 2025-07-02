Van’da okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte çocuk ve gençlerin yaz tatilini daha verimli geçirmesi amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen yaz spor okullarının açılışı yapıldı.

İpekyolu Futbol Sahası’nda gerçekleştirilen program, halk oyunları ve cimnastik gösterileriyle başladı. Programda konuşan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, yaz aylarının enerjisini, heyecanını ve neşesini sporla buluşturmak için bir araya geldiklerini belirtti. Sporun sadece bedeni güçlendiren değil, aynı zamanda dostlukları pekiştiren, disiplini artıran bir yaşam biçimi olduğunu ifade eden Özdemir, "Bu yaz döneminde, çocuklarımızın ve gençlerimizin spor sayesinde sağlıklı, mutlu ve sosyal bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmak en büyük hedefimizdir. Spor Van Projesi ile beraber havuz olmayan hiçbir ilçemiz kalmamıştır. Sporcu fabrikalarımız ile yeni yapılan spor salonlarımız ile birlikte sporu tabana yayma hedefimiz başlamış ve devam etmektedir. Şehir merkezimizde, ilçelerimizde, köylerimizde ve en ücra noktalarımızda halı sahalar yapılmış, gençlerimiz bu hizmetlerden faydalanmıştır. Spor ve sporcunun yeni merkezi olan Van’da, spor malzemelerine milyonluk yatırım yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir" dedi.

Sporcuların toplu fotoğraf çekimiyle sona eren etkinliğe, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Sağlık Müdürü Operatör Dr. Muhammed Tosun, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, sporcular ile antrenörler katıldı.