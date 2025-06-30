Van’da Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunca düzenlenen "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" devam ediyor.

Van Kent Meydanı’nda kurulan fuarda, Türkiye genelindeki 64 Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü’nün katılımıyla hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen yüzlerce ürün halkın beğenisine sunuluyor. Gıdadan tekstile, mobilyadan el sanatlarına kadar oluşan geniş ürün yelpazesi, hem tanıtım hem de satış amacıyla halkla buluşturuluyor. Ayrıca cezaevlerinde yürütülen eğitim ve mesleki üretim faaliyetlerinin de tanıtıldığı fuar, hükümlülerin üretim yoluyla topluma kazandırılmasını hedefliyor.

Fuarda bulunan tüm ürünlerin ceza infaz kurumu işyurdu müdürlüklerinde çalışan hükümlü ve tutukluların el emeği göz nuru ürünler olduğunu belirten Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu Tetkik Hakimi Cihan İdiz, İşyurtları Kurumunun temel misyonunun, hükümlü ve tutuklulara meslek edindirmek olduğunu vurgulayarak, "Bu suretle uygulamalı işbaşı mesleki eğitim alan hükümlü ve tutuklular topluma yeniden kazandırıldığı gibi eğitim süresince hükümlü ve tutuklulara çıraklık, kalfalık ve ustalık belgeleri veriliyor. Bunun yanında işyurtlarında çalışan hükümlü ve tutuklulara gündelik verilerek, onların kısa vadeli sigortaları yaptırılıyor" dedi.

Fuarı ziyaret edenler hem yapılan çalışmalar hakkında bilgilendiriliyor hem de birbirinden farklı ürünleri alma imkanı buluyor. Daha önce de hükümlüler tarafından üretilen ürünleri kullandığını belirten vatandaşlar, bu fuarın Van’da açılmasına sevindiklerini söylediler.