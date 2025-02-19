Van’ın Başkale ilçesinde yol açma çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü. İş makinesi operatörü araçtan kendini atarak son anda kurtuldu.

Olay, Başkale ilçesinin Sualtı Mahallesi’nde meydana geldi. Başkale’de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle İran sınırındaki mahallelerde kar kalınlığı yer yer 5 metreyi geçti. Sınırda bulunan mahalle yollarının tekrar ulaşıma açılması için yapılan çalışma sırasında Van Büyükşehir Belediyesi’ne ait iş makinesinin üzerine bir anda dağdan çığ düştü. Tonlarca kar, iş makinesini önüne kapatırken, iş makinesi operatörü kendini atarak son anda kurtuldu.