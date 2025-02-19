İstanbul’da yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul Havalimanı’ndan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na yapılacak iki uçak seferi Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından iptal edildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMI) internet sitesinde yer alan uçuş bilgilerine göre İstanbul’da yaşanan olumsuz hava şartları sebebiyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanından Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na düzenlenecek 2 uçak seferi Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından iptal edildi.

Türk Hava Yolları’nın İstanbul Havalimanı’ndan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na 20 Şubat Perşembe günü TK2668/2669 IST/NKT/IST sayılı uçuşu ile Ajet Havayollarının Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na yapacağı VF3276/3277 SAW/NKT/SAW sefer sayılı uçak seferi Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından iptal edildi.