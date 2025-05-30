Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ev sahipliğinde "Beyin Ölümü Tanısı ve Donör Bakımı" konulu sempozyum düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Bölge Koordinasyon Merkezi ve Van İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi öğretim üyelerinin katkılarıyla önemli bir sempozyum düzenlendi.

Sağlık alanındaki güncel gelişmelerin ve uygulamaların ele alındığı program, Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun ve Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya’nın açılış konuşmalarıyla başladı.

Sempozyumda beyin ölümü tanısı, donör bakım süreci ve bu alandaki etik yaklaşımlar, alanında uzman hekimler tarafından katılımcılara detaylı bir şekilde aktarıldı.

Etkinlik, sağlık çalışanlarının bilgi ve farkındalığını artırmayı hedeflerken, organ bağışı süreçlerinin daha etkin yönetilmesine de katkı sağlamayı amaçladı. Program, katılımcıların sorularının yanıtlandığı ve deneyim paylaşımlarının yapıldığı oturumlarla sona erdi.