Van’ın Tuşba ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü hizmet binasındaki asansörde mahsur kalan 8 kişi, AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay bugün öğle saatlerinde meydana geldi. İlçe Sağlık Müdürlüğü binasında asansöre binen 8 kişi, asansörün arıza yapması sonucu içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede binaya ulaşan ekipler, yaptıkları çalışma sonucu asansörde mahsur kalan 8 kişiyi güvenli bir şekilde kurtardı.

Olayda yaralanan olmazken, asansörde kısa süreli panik yaşandığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.