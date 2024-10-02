Van Devlet Tiyatrosu 3 Ekim’de “Gelin Kaynana (Antika Düşkününün Ailesi)” adlı oyunla perdelerini açıyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Ferdi Erkmen, devlet tiyatrolarının her yıl ekim ayının ilk haftasında perdelerini açtığını ifade ederek, “Van Devlet Tiyatrosu, 3 Ekim Perşembe günü Carlo Goldoni’nin yazdığı ‘Gelin Kaynana (Antika Düşkününün Ailesi) oyunuyla perdelerini açıyor. Bu yıl birbirinden güzel ve farklı oyunlarla seyircimizin karşısına çıkacağız. İyi bir sezon olmasını temenni ediyorum” dedi.

Bu sene 6’sı yeni olmak üzere 17 oyunla seyircinin karşısına çıkacaklarını belirten Erkmen, “Bu sezon, 2’si çocuk olmak üzere 11 oyunumuz var. Bunun yanında yapmayı planladığımız 6 yeni oyunumuz olacak. Tabi bunlar yetişkin ve çocuk oyunlarından oluşacaktır. Ayrıca özellikle Van Devlet Tiyatrosu’nun misyonu ve vizyonu olarak geçen sene 21’incisini düzenlediğimiz ve bu sene 22’ncisini düzenleyeceğimiz Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliğinde yine bölgelerimizden gelecek olan oyunlarımızla da destek sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Van’da bu yıl tiyatro severleri farklı sürprizlerin beklediğine dikkat çeken Erkmen, “Bu yıl çocuklarımıza yönelik projelerimiz var. Bu projelerle tiyatromuza gelemeyen çocuklarımıza biz gideceğiz. Ayrıca geçen sezondan devam etmekte olduğumuz ve bu sezon yeniden başlatacağımız projelerimiz var. Bu yıl Tolstoy’un yazdığı ‘Anna Karannina’ adlı romandan bir uyarlama düşünüyoruz. Bu aşk hikayeleri dünyada var. Açıkçası bu ürünleri Van’dan dünyaya açmak istiyoruz. Van Devlet Tiyatrosunda çok büyük sürprizler bekliyor. Bu anlamda geniş bir yelpaze olduğunu düşünüyorum. Sadece Van’a değil Türkiye’ye değil dünyaya açılmayı ve bir şekilde bir şeylerin Van’dan ilerlemesini istiyorum. Umarım Van için, hepimiz için hayırlı olur” diye konuştu.

Van halkının tiyatroya olan ilgisinin memnuniyet verici olduğuna vurgu yapan Erkmen, “Geçen sene başlattığımız anket sonucunda bizi kuvvetlendirecek, bizi motive edecek sonuçlarla karşı karşıya kaldık. Geçen yıl seyirci anlamında yüzde yüzün üzerinde bir katılım sağlandı. Bu bizim için, oyuncular için, Van Devlet Tiyatrosu bünyesindeki çalışanlar için harika bir motivasyon kaynağıydı. Bu sezonda aynısının olmasını temenni ediyoruz. Bunun için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.