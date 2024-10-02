KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 8 kişi yoğun duman sebebiyle içeride mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan vatandaşlardan biri bebek 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Çayırova Mahallesi 5211. Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanın zemin katında meydana geldi. Dairenin zemin katında çıkan yangın sebebiyle yoğun dumandan dolayı 8 kişi mahsur kalarak dışarı çıkamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, dairede mahsur kalan 8 kişiyi sepetli merdiven yardımıyla tahliye etti. Biri bebek 5 kişi hastaneye kaldırılırken, dumandan etkilenen diğer 3 kişiye ise olay yerinde müdahale edildi. Yangın sebebiyle zemin kattaki dairede hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.