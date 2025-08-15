Van’da 15 Mayıs tarihi itibariyle uygulanmaya konulan sazangillerin av yasağı sona erdi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van’ın iç sularında sazangiller için 15 Mayıs tarihinde alınan avlanma yasağının sona erdiği belirtildi. Açıklamada, "15 Ağustos saat 23.59 itibariyle ilimiz iç sularında sazangiller av yasağı dönemi sona ermiştir. Av yasağı süresince, jandarma ile il/ilçe tarım ve orman müdürlükleri personelleri tarafından kaçak avcılık yapan 4 kişiye 51 bin 340 TL’lik idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 60 kilogram ölü balığa ve 4 adet av aracına el konuldu. Ekonomik ve sürdürülebilir şekilde su ürünleri avcılığının yapılabilmesi için ticari ve amatör balıkçılık kurallarını düzenleyen 6/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ ve 6/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ’de yer alan kurallara vatandaşlarımızca titizlikle uyulması büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın avcılık faaliyetleri sırasında, ticari ve amatör avcılıkta yasaklanmış olan av araçlarını kullanmaması, 6/2 numaralı amatör tebliğde belirtilen boy ve sayı limitlerine riayet etmeleri, ilimiz ve ülkemiz kaynaklarının sağlıklı bir şekilde gelecek nesillerimize aktarılabilmesi için elzemdir" denildi.