Van Büyükşehir Belediyesi engelli bireyler ve ailelerine yönelik konser etkinliği düzenledi. 10-16 Mayıs ‘Engelliler Haftası’ etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde, katılımcılar gönüllerince eğlendi.

Van Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik kapsamında dezavantajlı gruplara yönelik etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığınca, engelli vatandaşlar ve ailelerine yönelik konser etkinliği düzenlendi. Hacıbekir Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selma Biçek de katıldı. Etkinliğe, engelli vatandaşlar ve aileleri yoğun ilgi gösterirken, Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı sanatçıları birbirinden güzel şarkılar seslendirdi.

Çalınan müzik eşliğinde gönüllerince eğlenen engelli vatandaşlar ve aileleri, Van Büyükşehir Belediyesine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Etkinlik, çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.