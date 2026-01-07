Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 7 Ocak 2026 tarihli ve 2026/1 sayılı Valiler Kararnamesi ile çok sayıda ilde görev değişikliği yapıldı. Kararname kapsamında bazı valiler Vali–Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanırken, birçok ilin valisi de başka illere görevlendirildi. Ayrıca kaymakam, bakanlık yöneticileri ve mülkiye müfettişleri arasından yeni vali atamaları gerçekleştirildi.

Öne çıkan atamalar: