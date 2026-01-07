Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 7 Ocak 2026 tarihli ve 2026/1 sayılı Valiler Kararnamesi ile çok sayıda ilde görev değişikliği yapıldı. Kararname kapsamında bazı valiler Vali–Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanırken, birçok ilin valisi de başka illere görevlendirildi. Ayrıca kaymakam, bakanlık yöneticileri ve mülkiye müfettişleri arasından yeni vali atamaları gerçekleştirildi.
Öne çıkan atamalar:
-
Selçuk Aslan (Düzce), Ercan Turan (Iğdır), Mehmet Ali Kumbuzoğlu (Aksaray), Hülya Kaya (Yalova), Hüseyin Aksoy (Eskişehir), Ömer Faruk Coşkun (Denizli), Aziz Yıldırım (Trabzon) → Vali–Mülkiye Başmüfettişliği
-
Mehmet Fatih Çiçekli Karaman’dan Ardahan Valiliği’ne
-
Mustafa Fırat Taşolar Çankırı’dan Iğdır Valiliği’ne
-
Cahit Çelik Niğde’den Bingöl Valiliği’ne
-
Mustafa Koç Ağrı’dan Giresun Valiliği’ne
-
Hayrettin Çiçek Ardahan’dan Karaman Valiliği’ne
-
Ahmet Hamdi Usta Bingöl’den Yalova Valiliği’ne
-
Tahir Şahin Kilis’ten Trabzon Valiliği’ne
-
Mehmet Makas Kırıkkale’den Düzce Valiliği’ne
-
Mehmet Fatih Serdengeçti Giresun’dan Osmaniye Valiliği’ne
-
Erdinç Yılmaz Osmaniye’den Eskişehir Valiliği’ne
-
Yavuz Selim Köşger Adana’dan Denizli Valiliği’ne
-
Mustafa Yavuz Karabük’ten Adana Valiliği’ne
-
Murat Duru (Çankaya Kaymakamı) → Aksaray Valisi
-
Ömer Kalaylı (Sarıyer Kaymakamı) → Kilis Valisi
-
Hüseyin Engin Sarıibrahim (Vali–Mülkiye Başmüfettişi) → Kırıkkale Valisi
-
Oktay Çağatay (Vali–Mülkiye Başmüfettişi) → Karabük Valisi
-
Nedim Akmeşe (Personel Genel Müdürü) → Niğde Valisi
-
Hüseyin Çakırtaş (Eğitim Dairesi Başkanı) → Çankırı Valisi
-
Önder Bozkurt (AFAD Başkan Yardımcısı) → Ağrı Valisi