Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar’da göreve başlayan İl Sağlık Müdürü Dr. Hakkı Öztürk’ü makamında kabul etti.

Ziyarette Vali Yiğitbaşı, Dr. Öztürk’e yeni görevinde başarılar dileyerek, Afyonkarahisar’daki sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların önemine değindi. Şehrin sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve vatandaş memnuniyetinin artırılması konularında istişarelerde bulunuldu. Müdür Öztürk de nazik kabulü dolayısıyla Vali Yiğitbaşı’na teşekkür ederek, Afyonkarahisar’da sağlık alanında yürütülecek projelere dair bilgi verdi.