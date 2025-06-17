İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Kuyulu Mahallesi’nde yapımı devam eden ve ilin en büyük sağlık yatırımı olan Aydın Şehir Hastanesi’nde inceleme ve değerlendirmelerde bulundu.

Aydın Şehir Hastanesi’nin yataklı servisler, acil servis, ameliyathane, poliklinik alanları, görüntüleme alanları, özellikli birimler, teknik ve tıbbi birimlerinde yerinde inceleme ve değerlendirmelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Şenkul, yürütülen çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden ve teknik ekiplerden bilgi aldı.

Aydın Şehir Hastanesi ile ilgili olarak İl Sağlık Müdürü Şenkul, Bakanlığın güçlü desteğiyle yürütülen bu proje sayesinde Aydınlı vatandaşların modern, erişilebilir ve konforlu bir sağlık tesisine en kısa sürede kavuşması için çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini ve yürütülen çalışmaların İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yakından takip edildiğini ifade etti.

Aydın Şehir Hastanesi inşaatı ziyareti sırasında İl Sağlık Müdürümüz Dr. Eser Şenkul’a, Hizmet Başkan ve Başkan Yardımcıları ile yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.