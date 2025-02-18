Karabük Valisi Mustafa Yavuz, sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldiği toplantıda, "Her bir kamu kurumu ve her bir STK’nın bu şehrin insanı için en ele vererek gönülden ve yürekten çalışacağına inanıyorum. Bu güzel iş birliği ve sağlanan birliktelikten yine güzel fikirler ve projelerin çıkması en büyük beklentimdir" dedi.

Karabük’te Kamu ve Sivil Toplum İşbirliği Projesi çerçevesinde sivil toplum kuruluşları sunum toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, "Bu projenin ilk aşaması bir masa etrafında kamu ve sivil toplum kuruluşlarımızın Karabük’ü konuşmasını tesis etmekti" dedi. "Bu beklentinin yaklaşık bir buçuk aylık süre içerisinde büyük oranda tesis edildiğini görmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz" diyen Yavuz, "Bu bir buçuk aylık çalışmanın sonucunda kamu kurum ve kuruluşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız el ele vererek eylem planı hazırlanacak. 11 ana başlık, 46 alt başlık ve 201 faaliyet ve etkinlik başlığı verdiler. Aslında bu proje Karabük’le ilgili aklımızdaki ve gönlümüzdekilerin ilimize ve projelere dökülmesi için hazırlandı" ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz, "Her bir kamu kurumu ve her bir STK’nın bu şehrin insanı için en ele vererek gönülden ve yürekten çalışacağına inanıyorum. Bu güzel iş birliği ve sağlanan birliktelikten yine güzel fikirler ve projelerin çıkması en büyük beklentimdir. Çünkü sizlerin yüreğinin bu şehir için ve bu şehrin insanı için attığından en ufak bir şüphem yoktur" diye konuştu.

Konuşmanın ardından İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Fikret Erdoğan, Kamu ve Sivil Toplum İşbirliği Projesi hakkında bilgiler verdi. Proje çerçevesinde belirlenen 11 ana başlıkla ilgili olarak STK temsilcileri de kendi alanları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

100. Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Karabük Valisi Mustafa Yavuz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.