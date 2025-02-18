Konya’da düzenlenen Ali Kılınçoğlu ve Turhan Çumralıgil 100. Yıl Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası başladı.

Konya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Ali Kılınçoğlu ve Turhan Çumralıgil 100. Yıl Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası açılış törenin ardından başladı. Karatay Spor ve Kongre merkezinde 17-23 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacak olan müsabakalarda 70 ilden 400’ü aşkın sporcu ter dökecek.

Açılış töreninde konuşan Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, organizasyona destek veren herkese teşekkür ederek, "Umarım ki güzel bir organizasyon geçireceğiz" dedi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu ise, "Şampiyonada emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyorum. Buradaki sporcularımız 3,5 yıl sonra olimpiyatlarda madalya kazanacak sporcularımız olacaklar. İnşallah bu evlatlarımız bize madalya getirecek. Biz de onlar için her şeyimizi ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.

Müsabakaların kazasız belasız tamamlanmasını dileyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, tüm sporculara başarılar diledi.

Konya Valisi İbrahim Akın ise bu müsabakanın Konya’da gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Turnuvamızın başarılı ve sağlıklı bir şekilde geçmesini temenni ediyorum. Tüm sporcularımıza, hakemlerimize, antrenörlerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.