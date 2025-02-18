Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ocak ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Çankırı’da trafiğe kayıtlı araç sayısı ocak ayı sonu itibarıyla 69 bin 652 oldu.

TÜİK tarafından açıklanan istatistiklere göre, Çankırı’daki taşıtların yüzde 36,7’sini otomobil, yüzde 24,6’sını traktör, yüzde 19,7’sini motosiklet, yüzde 13,6’sını kamyonet, yüzde 3,2’sini kamyon, yüzde 1’ini minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs ve yüzde 0,5’ini ise özel maksatlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak ayında 213 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, trafiğe kaydı yapılan 119 adet taşıt içinde otomobil yüzde 39,4 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 31,9 ile motosiklet, yüzde 13,1 ile kamyonet ve yüzde 12,7 ile traktör takip etti.

Öte yandan, Çankırı’da ocak ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı bir önceki aya göre 213 adet azaldı.