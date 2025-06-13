Vali Mustafa Yavuz, Karabük Aile Destek Merkezinde (ADEM) 2. dönem kursiyerlerle ve kurs öğreticilerle bir araya geldi.

Karabük Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde açılan ve ev hanımlarının kendilerini geliştirerek el becerileri edinmelerine ve sosyalleşmelerine imkan sağlayan merkezde, kurslarda eğitim gören kadınlarla sohbet eden ve aldıkları eğitimler hakkında bilgi alan Vali Yavuz, kursiyerlerin taleplerini dinleyerek kendilerine çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Mustafa Yavuz, kadınların sosyal, ekonomik ve kişisel gelişimlerine katkı sunan Aile Destek Merkezlerinin önemine dikkat çekerek, "ADEM’lerde verilen eğitimlerle kadınlarımız hem mesleki beceriler kazanıyor hem de sosyal hayatta daha güçlü bireyler haline geliyor. Bu merkezlerde oluşan dayanışma ve üretim ortamı, toplumun her kesimine olumlu yansıyor. Bu anlamlı çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaret sırasında merkezdeki oyun odasında vakit geçiren çocuklarla da ilgilenen Vali Yavuz ve eşi Süreyya Yavuz, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaret boyunca Yavuz’a; Vali Yardımcısı Mustafa Şahin ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz eşlik etti.