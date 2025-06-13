Ali Bahar Antalya OSB Teknik Koleji, ilk mezunlarını verdi. Okul bahçesini dolduran öğrenciler keplerini coşku ve gururla havaya fırlattı.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde iş garantili mesleki eğitimin öncüsü Ali Bahar Antalya OSB Teknik Koleji, bu yıl ilk mezunlarını verdi. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde kapılarını açan ve kısa sürede mesleki teknik eğitimde örnek gösterilen okulda, görkemli bir mezuniyet töreni düzenlendi. Törende 254 öğrenci, keplerini coşku ve gururla havaya fırlattı.

Törende renkli anlar yaşandı

Tören öncesinde okul bahçesinde başta veliler olmak üzere tüm davetlilere geleneksel tavuk-pilav yemeği ikram edildi. Açılışta, okul birincisi öğrenci okul kütüğüne ilk mezuniyet armasını çaktı. Son sınıf öğrencileri geleneksel bayrak, flama ve okul içindeki sorumluluklarını alt sınıflara devretti.

Hüzün ve mutluluk bir arada

Mezuniyet alanında duygulu anlar yaşandı. Öğrencilerin yüzlerinde hem mezun olmanın sevinci hem de geleceğe dair umut vardı. Aileler, çocuklarının bu gurur dolu anını büyük bir heyecanla takip etti. Bazı velilerin gözyaşlarını tutamadığı törende, alkışlar hiç dinmedi.

Protokolden yoğun katılım

Törene, ev sahibi Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasanali Gönen’in yanı sıra, Başkan Vekili Yiğit Budak, Yönetim Kurulu Üyesi Fatih İncir, Antalya OSB Eğitim Komisyonu Başkanı Mustafa Gizli,Komisyon Üyeleri Fatin Tapcı, Ömer Bacanak, Aydın Topuz, Antalya OSB Bölge Müdürü ve Teknik Kolej Kurucu Temsilcisi İlhan Metin, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Başkan Yardımcısı Hakan Pakalın ve ATSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, ATSO ve Antalya OSB’nin Önceki Dönem Başkanı, CHP Antalya Eski Milletvekili Çetin Osman Budak, Döşemealtı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Bahşi, Antalya Organize Sanayi İş İnsanları Derneği Başkanı Mehmet Atılgan, bölge sanayicileri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Bahar ailesi öğrencileri yalnız bırakmadı

Törenin en anlamlı misafirleri ise, okulun kurucusu merhum Ali Bahar’ın ailesi oldu. Merhum başkanın annesi Melek Bahar, oğlu Tibet Bahar ve kardeşi Berkay Bahar da törende hazır bulundu. İlk mezuniyet coşkusuna tanıklık eden aile bireyleri, konukların yoğun ilgisi ve saygısıyla karşılandı. Merhum Ali Bahar, törende sık sık alkışlarla anıldı; onun vizyonu ve eğitime olan inancı, törende yankılanan tüm konuşmaların ortak paydası oldu.

"Bu gün hiç olmadığım kadar gururluyum"

Törenin açılış konuşmasını yapan Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasanali Gönen, Ali Bahar’ın vizyonuna duyduğu minneti şu sözlerle dile getirdi:

"Bugün büyük bir başarıya tanıklık ederken, bu başarının en büyük mimarının aramızda olamayışının hüznünü de yaşıyoruz. Bu okulun temellerini atan, vizyonunu çizen ve en büyük hayali bu kürsüden ilk mezunlarını görmek olan başkanımız, kardeşim, yol arkadaşım Ali Bahar, ne yazık ki ebediyete intikal etti. Bugün burada alınan her diploma, onun hayalini yaşatmanın sessiz ama güçlü bir yankısıdır."

Öğrencilere "yanınızdayız" mesajı

Başkan Gönen öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada ise her zaman onların yanında ve destekçileri olacaklarına vurgu yaptı. Başkan Gönen, "Sevgili gençler, bu kapıdan birer lise öğrencisi olarak girdiniz. Bugün ise karşımızda; mesleki yeterliliği yüksek, hayalleri büyük, hedefleri net bireyler olarak duruyorsunuz. Sadece bugünün değil, yarının da mimarlarısınız. Yolunuz açık olsun, başarı sizinle olsun. Ve şunu sakın unutmayın; biz her zaman yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

Kepler coşkuyla havaya atıldı

Konuşmaların ardından mezuniyetin en unutulmaz anı yaşandı. Mezun öğrenciler, öğretmenleri ve protokol üyeleriyle birlikte geri sayım eşliğinde keplerini havaya fırlatarak bu özel günü taçlandırdı. Okul bahçesi alkışlarla, tezahüratlarla ve sevinç çığlıklarıyla dolarken; öğrenciler müzik eşliğinde doyasıya dans edip mezuniyetlerini kutladı. Geleceğe adım atan gençler, sevinçlerini arkadaşları ve aileleriyle paylaşarak bu anı ömür boyu hatırlayacakları bir anıya dönüştürdü. Bu yıl mezun olan öğrencilerden Anadolu Teknik Programı öğrencisi 60 gencin üniversite tercihinde bulunması, Anadolu Meslek Programındaki 194 öğrencinin ise OSB’deki fabrikalarda kadrolu olarak çalışma hayatına adım atması bekleniyor.