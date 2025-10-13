Adıyaman’da vali yardımcıları değerlendirme toplantısı Vali Osman Varol başkanlığında düzenlendi.

Toplantıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü, TOKİ ve Emlak Konut yetkilileri de yer aldı. Adıyaman merkez ve köylerinde yürütülen kalıcı deprem konutlarıyla ilgili hak sahipliği, konut teslim süreçleri, alt ve üstyapı çalışmaları ile sahadaki son durum değerlendirildi. Vatandaşlara sunulan hizmetlerde yaşanan aksaklıklar ve eksikliklerin giderilmesine yönelik çözüm önerileri ele alındı.

Ayrıca, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.