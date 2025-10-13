Adıyaman’da elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, B.K., idaresindeki elektrikli bisiklet ile sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen motosiklet Vartana Bölgesi’nde çarpıştı. Meydana gelen kazada elektrikli bisiklet sürücüsü B.K. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.