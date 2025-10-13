Haliliye Belediyesi Asfalt Emülsiyon Üretim Tesisi’nin hizmete açılmasıyla beraber, ilçenin sathi asfalt ihtiyacı kendi öz kaynaklarıyla karşılanacak.

Haliliye Belediyesi’nin öz kaynaklarını daha verimli kullanmak ve kendi kendine yetebilen bir belediye modeli oluşturmak amacıyla başlattığı tesis projesi, son aşamaya geldi. Yol yapım çalışmalarında kullanılacak sathi asfaltın üretimini gerçekleştirecek olan tesis, saatte 10 ton üretim kapasitesiyle hizmet verecek. Tesis, aynı zamanda 120 ton hammadde ve 30 ton emülsiyon depolama kapasitesine sahip olacak.

Tesis alanında incelemelerde bulunan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "Fen İşleri Müdürlüğümüz aracılığıyla merkezde ve kırsalda asfalt çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Kırsal mahallelerimizde geçmiş dönemde yoğun bir asfaltlama çalışması gerçekleştirdik. Bu dönemde de aynı kararlılıkla sahadayız. Artık bu çalışmalarımızı, kendi tesisimizde ürettiğimiz soğuk asfaltla gerçekleştireceğiz. Elhamdülillah, kendi üretim tesisimizi kurmuş bulunmaktayız. Çok yakında açılışını gerçekleştireceğiz. Şu an çevre düzenleme çalışmalarımız sürüyor. Hizmet belediyeciliğini Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan öğrendik. Bu anlayışı Şanlıurfa’da en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Haliliye’de her alanda üretim ve hizmet odaklı çalışmalarımız sürecek" ifadelerini kullandı.

Canpolat, incelemelerinin ardından Asfalt Emülsiyon Üretim Tesisi’nden ayrıldı.