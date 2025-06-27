Kayseri’de 24 Şubat 2025 tarihinde görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan polis memuru İbrahim Birol’un ailesine ’Şehadet Belgesi’ teslim edildi. Vali Çiçek ve İl Emniyet Müdürü Aydın, şehit çocuğuyla makam önünde futbol oynadı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; şehit İbrahim Birol’un ailesini makamında kabul ederek İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte Şehadet Belgesi’ni teslim etti. Vali Çiçek yaptığı açıklamasında; "Şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyaretin ardından Vali Gökmen Çiçek ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, makam önünde şehit çocuğu Can Birol ile futbol oynadı.