Malatya Büyükşehir Belediyesi Akçadağ ilçesi Bağköy Mahallesi’nin yıllardır süregelen yol sorununu çözdü. MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde olduğu gibi ilimizin kırsal kesimlerinde de yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Bağköy Mahallesi’nin 8 kilometrelik yolunda, yol yapım ve düzenleme çalışmaları gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, mevcut yolu genişleterek, yoldaki şarampolleri en aza indirgedi. Akabinde yolun muhtelif yerlerine yağmur giderleri için büzler yerleştiren Büyükşehir Belediyesi, 1.ve 2. kat sathi kaplama çalışmalarını da yaparak, yolu güvenli, konforlu hale getirdi ve Bağköy Mahallesi’nin hizmetine sundu.

GÜNAYDIN, “EVİMİZE RAHAT BİR ŞEKİLDE GİDECEĞİZ”,

Mahallelerinde uzun süredir yol sorunu olduğuna değinen mahalle sakini Fatma Günaydın, “Mahallemizin yolu yapıldı. Allah Sami Başkanımdan ve emeği geçen herkesten razı olsun. 70 yaşımdayım, şimdiye kadar burada doğru dürüst bir yol görmedik. Tekrardan emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Yaşadığı ulaşım sıkıntısını dile getiren mahalle sakini Haydar Günaydın, “Yollarımız yapıldı, Malatya Büyükşehir Belediyesine çok çok teşekkür ederim. Hemen hemen 40 yılı aşkın bir süredir yolumuz harabe gibiydi. Yolumuz yapılmadan önce evimizin önüne araba ile gelemiyorduk ama şimdi öyle bir sorunumuz kalmadı. Artık evimize araba ile rahat bir şekilde gelebiliyoruz. Emeği geçen kim varsa Allah onlardan razı olsun” dedi.

KARAÇELİK, “ÇOK ŞÜKÜR SORUNUMUZ ÇÖZÜLDÜ”

Yol yapımında emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten mahalle sakini Osman Karaçelik “Doğma, büyüme Bağköylü’yüm. Haydar Amca’nın evinin oraya traktörden başka hiçbir araç gidemiyordu. Bunun yanı sıra birinin bir ulaşım ihtiyacı olursa veya bir eşyasını eve getirmek isterlerse çoğu zaman traktör ile mümkün olabiliyordu. Çok şükür ki yol sorunumuz çözüldü. Başta Malatya Büyükşehir Belediyesine ve emeği geçen arkadaşlara çok teşekkür ederim” dedi.

ÖZDEMİR, “MAHALLELİ UZUN SÜREDİR KAVUŞAMADIĞI YOLA, SAMİ BAŞKANIMIZ SAYESİNDE KAVUŞTU”

Mahallesinde yaşanan yol sorununun Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er tarafından çözüme kavuştuğunu söyleyen Bağköy Mahallesi Muhtarı Ali Özdemir, “30 yıldır Bağköy’ün mahallesinin muhtarıyım. Mahallemizin yolunu yaptırmak için 30 yıldır gidip geliyordum ama bir türlü yolumuz yapılmadı. Kışın kar yağışı nedeniyle yollarımız kapanıyor ve arabalar yolda kalıyordu. Mahalleli kürek, hayvan veya traktör ile o arabayı çekmeye çalışıyordu. Sami Başkanımıza sorunumuzu ilettik ve sağ olsun yolumuzu yaptılar. Mahalleli uzun süredir kavuşamadığı yola, Sami Başkanımız sayesinde kavuştu. Yolun olmadığı yerde medeniyet olmaz, işte bizim mahallemiz medeniyete daha yeni yetişti. Allah Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er’den ve çalışma arkadaşlarından razı olsun” dedi.