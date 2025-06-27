Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi Kızılcaterzi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı yoğun müdahaleyle kontrol altına alındı.

Ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yangına 3 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı, 14 arazöz ve 15 itfaiye aracıyla müdahale edilirken, yaklaşık 120 orman personeli de karadan söndürme çalışmalarına katıldı.

Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ve Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar da bölgeye gelerek yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınırken, ilk belirlemelere göre 22 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.