Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman’ın Besni ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette ilçede devam eden yatırımları yerinde inceledi.

Vali Varol’u, Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Belediye Başkanı Reşit Alkan, Tut Belediye Başkanı Ercan Öncebe, Kesmetepe Belediye Başkanı İbrahim Karademir, il genel meclis üyeleri, belde-belediye başkanları, kurum amirleri ve muhtarlar karşıladı.

İlk olarak Besni Belediyesi’ni ziyaret eden Vali Varol, Belediye Başkanı Reşit Alkan’dan ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından Kent Meydanı ve Kentsel Dönüşüm şantiye alanına geçen Vali, devam eden projelerle ilgili yetkililerden brifing aldı.

Vali Varol, Besni esnafını ve vatandaşları da ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi. İlçenin gelişimine katkı sunan esnaflara teşekkür etti.

Vali Varol, geçtiğimiz günlerde Besni-Terbizek yol ayrımında meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği elim trafik kazasının yaşandığı noktaya giderek, yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında yetkililerle istişarelerde bulundu.