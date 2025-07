Mersin Valisi Atilla Toros, Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şubesi tarafından düzenlenen Geleneksel Aşure etkinliğine katıldı.

Etkinlikte konuşan Vali Toros, birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaparak, "Bu topraklarda kök salan kardeşlik, inancımızın yeşerttiği, kültürümüzün büyüttüğü, ortak yaşama irademizin meyveye durduğu en kıymetli emanetimizdir. Bu emanete, hoşgörünün, birlikte yaşama kültürünün ve dayanışmanın en güçlü hissedildiği şehirlerden biri olan Mersin’de hep birlikte sahip çıkıyoruz" dedi.

Toros, "Biz aynı tarihin evlatları, aynı geleceğin sahipleriyiz. Birliğimizin ve beraberliğimizin daim olması temennisiyle; gönlü bir, duası bir, lokması bir olan siz kıymetli canları en derin duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Seçer: "Aşure, bu topraklarda birlikte yaşamanın en güzel simgesidir"

Programda katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vahap Seçer ise amacın sadece lokma paylaşmak olmadığını belirterek, "Bugün burada bir inancı, bir geleneği, birlikte yaşamanın, birlikte mücadelenin, birlikte var olmanın anlamını paylaşmak için bir aradayız. Aşure, farklı tatların bir araya gelip tek bir lezzete dönüşmesidir. Bu topraklarda birlikte yaşamanın en güzel simgesidir. Tıpkı, her inançtan, her kimlikten, her yaşam biçiminden insanın yan yana geldiği, ortak geleceğe birlikte yürüdüğü bir kent olan güzel şehrimiz Mersin gibi" dedi.

"Devletin dini adaletse, bizim hizmetlerimizin pusulası da eşitliktir"

Mersin’in kadim inançların ve kadim halkların yurdu olduğunu ifade eden Seçer, kente hizmet ederken hiçbir yurttaşın kimliğini, inancını sorgulamadıklarını belirterek, "‘Sen kimsin?’ diye sormadık. ‘Ne istiyorsun? Neye ihtiyacın var?’ diye sorduk. Bizim anlayışımızda; her insan eşittir. Her yurttaşımız kıymetlidir, başımızın da tacıdır. Devletin dini adaletse, bizim hizmetlerimizin pusulası da eşitliktir. Belediyecilik sadece yol yapmak, bina dikmek değil; milletin gönlüne girmek, dertleriyle dertlenmek, mutluluğunu paylaşmak ve ihtiyacı olduğunda onun yanında olmaktır. Aynı zamanda toplumsal barışı, huzuru ve kardeşliği güçlendirmektir. Ayrıştıran değil, birleştiren olmaktır" diye konuştu.

Etkinlik, okunan duaların ardından vatandaşlara aşure ikramıyla sona erdi.