Mersin’in Gülnar ilçesinde 30 kilometrelik grup yolunda yenileme çalışması yapıldığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gülnar ilçesinde kırsal ulaşımı güçlendirmek amacıyla önemli bir çalışma yaptı. 5 mahalleyi birbirine bağlayan ve Silifke ile Aydıncık ilçelerine ulaşımı sağlayan 30 kilometrelik Akdeniz-Tırnak-Emirhacı-Beydili-Sipahili Grup Yolu’nun en riskli 5 kilometrelik kısmında yol genişletme ve altyapı çalışmaları tamamlandı.

Yapılan çalışmalar kapsamında, daha önce 5 metre olan yol genişliği 12 metreye çıkarılırken, 2 kilometrelik içme suyu hattı da yenilendi. Yolun 2 kilometrelik bölümü çift kat sathi kaplama ile asfaltlandı. Böylece sürüş güvenliği ve konforu artırılmış oldu.

Gülnar’da kırsal yollar güçleniyor

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmaların ilk etabında, yolun dar ve tehlikeli bölümleri güvenli hale getirildi. Hem altyapı hem üstyapı yenilendi. Grup yolu, Gülnar’ın Kavakoluğu, Göktürk, Bolyaran, Beydili ve Yarmasu mahallelerine hizmet vermesinin yanı sıra, üreticiler ve sahil-yayla arasında seyahat eden vatandaşlar için de kritik bir güzergah özelliği taşıyor.

"Yol, sadece mahalleleri değil, ilçeleri de birbirine bağlıyor"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gülnar Koordinasyon Sorumlusu Volkan Dinç, grup yolunun bölge için önemine değinerek, "Bu grup yolumuz 5 mahalleyi birbirine bağlamakla beraber, Gülnar ilçemizi Silifke ve Aydıncık ilçelerine ulaştırıyor. Genişletme çalışmalarıyla yol güvenliği sağlandı, ayrıca içme suyu hattı da yenilendi. Yol asfaltlama çalışmaları bölgedeki diğer mahallelerde de devam edecek" dedi.

"Hem yol hem su hattı yenilendi"

Beydili Mahalle Muhtarı İbrahim Keben ise yolun daha önce 4-5 metre genişliğinde olduğunu ve ulaşım açısından risk taşıdığını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolu hem genişletti hem de içme suyu hattımızı yeniledi. Bu hizmetlerden dolayı Başkanımız Vahap Seçer’e ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.