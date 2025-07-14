Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocuklara küçük yaşta afet bilinci kazandırmak amacıyla Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde kapsamlı bir eğitim programı başlattı. Sel, yangın ve deprem gibi afetlere karşı hazırlıklı olmayı amaçlayan eğitimlerde, çocuklara teorik bilginin yanı sıra simülasyon ve sanal gerçeklik uygulamalarıyla pratik deneyimler kazandırılıyor.

Afet İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen program kapsamında, yaz okuluna katılan çocuklara afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken doğru davranışlar anlatılıyor. Eğitimin ilk aşamasında sınıf ortamında temel bilgiler verilirken, ikinci aşamada Mercan Bilim Merkezi’nde yer alan afet simülasyon alanlarında uygulamalı eğitimler gerçekleştiriliyor.

Sanal gerçeklik gözlükleriyle desteklenen eğitimlerde çocuklar, afet çantası hazırlamayı, yaşam üçgeni oluşturmayı ve enkaz altında nasıl hareket etmeleri gerektiğini birebir uygulayarak öğreniyor.

"Afetlere karşı bilinçli bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Afet Risk Hazırlığı Yönetimi ve Lojistik Şube Müdür Vekili Ayşegül Akça, verilen eğitimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "İlimizde sıklıkla yaşanan afetlere ilişkin olarak, öğrencilerimize afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenleri hem teorik hem de uygulamalı olarak anlatıyoruz. Hedefimiz; afetlere karşı daha hazırlıklı bireyler yetiştirmek ve toplumda bilinç oluşturmak" dedi.

Eğitimlerin yaz dönemi boyunca süreceğini ifade eden Akça, okul döneminde de Mercan Bilim Merkezi’nde programın devam edeceğini aktardı.

Çocuklar ve veliler eğitimlerden memnun

Eğitime katılan öğrencilerden Yusuf Toprak Özcan, "Dersler çok güzeldi. Çök-kapan-tutun hareketini öğrendim. Afet çantasında neler olması gerektiğini anlattılar. Herkese öneririm" diye konuştu.

Zeynep Nilya Ertuğrul ise "Deprem sırasında dikkatli olmalıyız. Ağır eşyaların yanına yaşam üçgeni kurmayı öğrendik. Mercan çocuklar için çok güzel bir yer" ifadelerini kullandı.

Bir diğer öğrenci Çınar Faruk Akar, "VR gözlüklerle deprem çantası hazırladık, düzenekleri inceledik. Bilgilendirici ve eğlenceliydi" dedi.