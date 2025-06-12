Cumhurbaşkanlığı kararıyla Bilecik Valiliği görevine atanan İstanbul Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer, göreve başlamasının ardından hayırlı olsun ziyaretlerini kabul etmeye devam ediyor.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ve Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, Vali Sözer’i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu da Vali Sözer’i ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerini iletti.

Öte yandan, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanı Albay Talha Övet ve Bilecik Eğitim Alay Komutan Vekili Yarbay Vedat Kılıç da Vali Sözer’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaretlerde, Vali Sözer’e yeni görevinde başarılar dilendi, Bilecik’e hizmet noktasında iş birliği mesajları verildi.