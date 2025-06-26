1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ömer Faruk Kubilay ve dernek yönetimi, Düzce Valisi Selçuk Aslan’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Genel Kurul Üyeliği mazbatası Dernek Başkanı Kubilay tarafından Vali Aslan’a sunuldu.

Ziyarette sporun birleştirici yönü, taraftar bilinci ve Düzce’de yürütülebilecek yerel spor projeleri üzerine samimi bir sohbet gerçekleşti. Dernek heyetinde Başkan Kubilay’ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Serdar Samet Kubilay, Furkan Kubilay, Yahya İşleyen ve Mustafa Girgin de yer aldı.

Vali Aslan, nazik ziyaret ve takdim için teşekkür ederek, Beşiktaş camiasına duyduğu ilgiyi dile getirdi. Dernek Başkanı Kubilay ise Beşiktaş’ı Düzce’de en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceklerini söyledi.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.