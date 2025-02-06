Kütahya Valisi Musa Işın, hafızlık eğitimi veren proje okulları bünyesindeki Emir Sultan Erkek Kur’an Kursu ve Hesna Köksal-Hayme Hatun Kız Kur’an Kursu’nu ziyaret etti. Ziyarette kendisine Kütahya İl Müftüsü İrfan Açık eşlik etti.

Öğrencilerle bir araya gelen Vali Işın, onlarla sohbet ederek istek ve ihtiyaçlarını dinledi. Öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, hafızlık eğitimi almanın önemine vurgu yaparak, "Siz Allah’ın seçkin kullarısınız, sizleri ve ailelerinizi tebrik ediyorum. Sizlere bu eğitimi veren öğretmenlerinizi de kutluyorum. Tertemizsiniz, Allah sizleri muhafaza etsin. Çok güzel bir eğitim alıyorsunuz; ne mutlu sizlere. Ben de 12 yaşında Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendim ve her gün okumaya devam ediyorum. Sadece okumakla kalmayıp anlamını da öğreniyorum. Sizler de mutlaka öyle yapın. Allah sizleri devletine hizmet eden insanlar eylesin" dedi.

Ayrıca öğrencilerin güçlü hafızasına dikkat çeken Vali Işın, "Sizlerin hafızası çok güçlü, kolay öğreniyorsunuz; hepiniz çok zekisiniz" diyerek onlara moral verdi.

Ziyaret kapsamında, İl Müftüsü İrfan Açık ve kurs yetkililerinden Kur’an kursları hakkında detaylı bilgi alan Vali Işın, toplamda 112 erkek ve 72 kız öğrencinin eğitim gördüğü kurslarda, yatılı olarak kalan öğrencilerin de bulunduğunu öğrendi.

Program, öğrencilerin Kur’an-ı Kerim tilaveti ve öğrencilere hediyelerin takdim edilmesiyle sona erdi.