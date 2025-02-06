Isparta’nın Yalvaç ilçesinde köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil tarlaya uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Isparta-Yalvaç Karayolu Abacılar Mahallesi Pelitlik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan Mustafa Ç. idaresindeki 03 AGL 607 plakalı otomobilin önüne aniden bir köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek karayolu üzerindeki yön ve ikaz levhasına çarptıktan sonra tarlaya uçtu. Kazada sürücü Mustafa Ç. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Kadriye Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Yalvaç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.