Kütahya Belediye Meclisi 2. Dönem 2. Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci başkanlığında, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Meclis gündeminde öne çıkan konular arasında; Teftiş Kurulu Müdürlüğünün ihdas edilmesi, memur boş/dolu kadro derece değişikliği, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde evde bakım hizmetlerinin artırılması ve bu hizmetlerin engelli, yaşlı ve hasta vatandaşlara daha etkin sunulabilmesi için 1 adet minibüsün T cetveline eklenmesi, tarım ve hayvancılığı teşvik amacıyla köyden mahalleye dönüşen yerleşim alanlarında yaşayan çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtımı imar düzenlemeleri yer aldı.