Kütahya Belediye Meclisi 2. Dönem 2. Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci başkanlığında, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Kütahya’da ’Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ montajında yoğunluk Kütahya’da ’Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ montajında yoğunluk

Meclis gündeminde öne çıkan konular arasında; Teftiş Kurulu Müdürlüğünün ihdas edilmesi, memur boş/dolu kadro derece değişikliği, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde evde bakım hizmetlerinin artırılması ve bu hizmetlerin engelli, yaşlı ve hasta vatandaşlara daha etkin sunulabilmesi için 1 adet minibüsün T cetveline eklenmesi, tarım ve hayvancılığı teşvik amacıyla köyden mahalleye dönüşen yerleşim alanlarında yaşayan çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtımı imar düzenlemeleri yer aldı.

Kaynak: iha