Kütahya Belediyesi, şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışına karşı kış mesaisine başladı. Ekipler, yolların güvenliğini sağlamak amacıyla tuzlama çalışmalarına hız verirken, kar yağışının seyrine göre kar küreme ve diğer müdahale faaliyetleri de 7/24 sürdürülecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin hazır ve teyakkuzda olduğu belirtilerek, "Anlık gelişmeleri yakından takip ediyor, yolların açık kalması için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" denildi.

Vatandaşların muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli olması ve belediyenin yönlendirmelerini takip etmesi istendi.