Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi’nde "Doğal Olan Normal Doğum" sloganıyla stant kurulduğu bildirildi.

İlçe Devlet Hastanesi’nde anne ve bebek sağlığını korumak, doğum korkusu olan gebelerin kaygılarını gidermek, güvenli ve konforlu doğumu sağlamak, hastane ortamında normal doğumu teşvik etmek amacıyla "Doğal Olan Normal Doğum" sloganı ile stant kurularak farkındalık oluşturuldu.

Hastane yetkilileri, gebelere yapılan bilgilendirmelerin, onların doğum sürecine hazırlıklı olmalarını ve doğal doğum sürecinin avantajlarını anlamalarını sağladığını, böylece anne adaylarının doğuma daha bilinçli ve özgüvenli bir şekilde hazırlanmalarına fırsat sunulduğunu ifade ettiler.