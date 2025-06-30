Kütahya Valisi Musa Işın, Saffet Tak ve Hatice Erdoğmuş çiftinin düğün ve nikâh merasimine katılarak genç çiftin en mutlu günlerinde yanlarında oldu.

Gerçekleştirilen düğün törenine 32. Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, emekli Tuğgeneral Necati Gündüz, il protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Nikâh, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci tarafından kıyılırken, Vali Musa Işın da nikâh şahidi oldu.

Törende bir konuşma yapan Vali Işın, ailenin toplumun temel taşı olduğunu belirterek, "Aile, en güzel duygulardan biridir ve bir toplumun temelini oluşturan en değerli yapıdır. Bizim inancımızda, kültürümüzde ve geleneğimizde aile vazgeçilmez bir müjdedir, birlik ve dirliğimizin güvencesidir" dedi.

Toplumun güçlü kalabilmesi için aile bağlarının korunması gerektiğini vurgulayan Vali Işın, "Toplumu ayakta tutan en büyük güç, aile içindeki sevgi ve bağlılıktır. Bu bağlar zayıfladığında toplum da sarsılır. O yüzden evlilik, birliktelik ve sadakat, hayatımızın en kutsal değerleri arasındadır" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda genç çifte bir ömür boyu mutluluk dileyen Vali Işın, törene katılan tüm davetlilere teşekkür etti.