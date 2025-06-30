Kütahya Belediyesi Kültür ve Sanat Akademisi, şehrin kültürel yaşamına katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde sahnelenen "Darısı Başımıza" adlı tek perdelik yetişkin tiyatro oyunu, izleyicilere keyif dolu bir akşam yaşattı.

Yönetmenliğini Yasin Namaz’ın üstlendiği, senaryosu Erkan Gündüz’e ait olan oyun; hem düşündürdü hem de eğlendirdi. Oyuncular Esra Taşkın, Serhan Güler, Şule Yılmazcan, Nuri Ünlü, Yahya Kişioğlu, Yasin Namaz ve Yaşar Aşğa performanslarıyla izleyicilerden tam not aldı.

Yoğun ilgi gören etkinliğin sonunda, oyunda emeği geçen isimlere teşekkür belgeleri takdim edildi.