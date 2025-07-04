Ağrı Valisi Mustafa Koç, kentte çeşitli kurum ve kuruluşlara gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi, yeni atanan kurum müdürlerine başarı dileklerini iletti.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, ilk olarak Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Ağrı Ajans Amirliğini ziyaret ederek hasat dönemi öncesi hazırlıkları yerinde inceledi. Tesislerdeki silo kapasitesi ve mevcut durum hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Koç, TMO Ağrı Müdürü Selami Yuntaş’a da iade-i ziyarette bulunarak yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaretlerine devam eden Vali Koç, KOSGEB Ağrı İl Müdürlüğü görevine atanan Habip Şen’i makamında ziyaret etti. Görüşmede, ildeki KOBİ’lerin desteklenmesine yönelik teşvik programları ve çözüm önerileri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Vali Koç, Şen’e yeni görevinde başarılar diledi.

Ayrıca AFAD Ağrı İl Müdürlüğü görevine atanan Özkan Aba’ya da iade-i ziyarette bulunan Vali Koç, kurumun afet ve acil durumlara ilişkin çalışmalarına dair bilgi aldı ve yürütülen faaliyetler üzerine istişarelerde bulundu.

Vali Koç, TÜİK Genel Müdürlüğü Sınav Komisyon Heyeti üyeleri Fahrettin Yıldız, Turan Boz, Ramazan Şahan, Önder Doğan ile Türk Şeker Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Kürşad Erdoğan’ı makamında kabul etti.

12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahattin Karademir, Vali Koç’u makamında ziyaret etti. Görüşmede, kurumlar arası iş birliği ve güvenlik konularında değerlendirmeler yapıldı.

Vali Koç, Patnos Kaymakamlığı görevine atanan Burak Dertlioğlu’nu da makamında kabul etti. Ziyarette Kaymakam Dertlioğlu’na yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi.

Son olarak Vali Koç, 23. Dönem AK Parti Ağrı Milletvekili Mehmet Hanifi Alır, Kardeş Kal Türkiye Platformu Ağrı İl Temsilcisi Selahattin Demirci ve Selahattin Yıldırım’ı makamında ağırladı.

Vali Koç, ziyaretlerin ardından kurumlar arası iş birliği ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak, Ağrı’nın gelişimine katkı sunacak her çalışmanın destekçisi olduklarını belirtti.